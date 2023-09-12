Європротокол для офрмлення ДТП: переваги користування
Європротокол – це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції.
Його можна використовувати, якщо:
✔️ відсутні травмовані чи загиблі;
✔️ не завдано матеріальної шкоди третім особам;
✔️ учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;
✔️ між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
✔️ водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
✔️сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.
Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи або ж на паперовому бланку.
Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки.
Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.
Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням.
Переваги користування європротоколом:
- не потрібно інформувати та очікувати патрульних;
- можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;
- водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;
- економія власного часу.
Департамент патрульної поліціїTweet