Європротокол для офрмлення ДТП: переваги користування

Європротокол – це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції.

Його можна використовувати, якщо:

✔️ відсутні травмовані чи загиблі;

✔️ не завдано матеріальної шкоди третім особам;

✔️ учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;

✔️ між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

✔️ водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

✔️сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи або ж на паперовому бланку.

Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки.

Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням.

Переваги користування європротоколом:

не потрібно інформувати та очікувати патрульних;

можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;

водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;

економія власного часу.

Департамент патрульної поліції