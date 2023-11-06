З лікарні – до військкомату. Що відомо про скандал з ТЦК у Хмельницькому

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не знайшли нічого протиправного у діях своїх працівників на розміщеному у мережі відео з лікарні, де показаний конфлікт із чоловіком.

Як пояснили у службі зі зв’язків із громадськістю військкома, на ролику, що поширюється в інтернеті про можливі протиправні дії з боку військовослужбовців РТЦК та СП, видно лише частину події, тому “що саме сталося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців глядачам не зрозуміло.

Про що відео

Йдеться про оприлюднене відео, опубліковане 5 листопада у Facebook адвокатом Віктором Бабчинським. У пості йдеться про те, що працівники ТЦК хотіли силою забрати з Віньковецької лікарні чоловіка, який умовляв людей у формі, щоб ті дали йому можливість до кінця пройти ВЛК через скарги на здоров’я.

Поліцейські були поряд і ніяк не реагували на ситуацію.

Пізніше того ж дня, коли ролик у мережі набув широкого розголосу, Бабчинський уточнив, що новопризначений військком “забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, тому що, на думку військкома, у Віньковецькій лікарні надто довго та надто ретельно оглядають призовників ВЛК”.

“Тому троє перевертнів-ТЦКашків викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам’янець-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби (не маючи в складі комісії відповідної кількості лікарів за спеціалізацією), або взагалі не оглядаючи призовників”, – написав учора адвокат.

Реакція ТЦК

Як заявили сьогодні в обласному військкоматі, з боку військовослужбовців РТЦК та СП “не було вчинено жодних протиправних дій щодо даної особи”, маючи на увазі чоловіка у лікарні на ролику.

У прес-службі територіального центру також кажуть, що “ворог працює в інформаційному просторі і такого роду відео, вкиди інформаційного характеру дискредитують військовослужбовців ТЦК та СП”.

“Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК та СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій! ” – вказується в публікації.

Також в обласному військкоматі нагадали про обов’язок громадян самостійно прибувати до ТЦК СП для оновлення своїх облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, яка встановлює рівень придатності до проходження військової служби.

У військкоматі попереджають про “інформатаки”

“Ворог, активісти та блогери активно працюють в інформаційному просторі з метою зменшення нашого спротиву, розповсюджуючи дискредитуюче або застаріле відео. Не допомагайте їм: зберігайте самоконтроль і не поширюйте інформацію емоційного характеру в соцмережах. Перевіряйте, і не розповсюджуйте інформацію із сумнівних джерел”, – йдеться у заяві.