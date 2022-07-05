З початку літа в українських водоймах загинуло 175 людей, серед них 22 дитини – ДСНС
З початку літа в українських водоймах загинуло 175 людей, серед них 22 дитини.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
«Від початку літа на водоймах країни загинуло 175 людей, з них – 22 дитини. Лише упродовж минулої доби вода забрала життя 9 осіб, серед яких 2 – діти», — ідеться у повідомленні.
У ДСНС нагадали українцям про правила безпеки під час відпочинку на водоймах:
- купатися необхідно тільки в спеціально відведених для цього місцях;
- не заходьте у воду напідпитку та не пірнайте на мілководді або в незнайомих місцях;
- не запливайте далеко від берега та не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм;
- не нехтуйте заборонами органів місцевого самоврядування щодо купання у водоймах, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок ворожих обстрілів.
За перші вісім днів літа на українських водоймах загинуло 28 людей, серед них було п’ятеро дітей.Tweet