За добу в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу

Одужало 1 557 осіб.

За суботу, 20 лютого в Україні було зафіксовано 4 489 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Померло 58 осіб.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 445 осіб, виписано з лікарень – 2 640, одужало – 1 557.

За добу здійснено 27 188 тестувань: методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 200 випадків;

Вінницька область – 482 випадки;

Волинська область – 96 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 365 випадків;

Закарпатська область – 281 випадок;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 618 випадків;

Київська область – 243 випадки;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 243 випадки;

Миколаївська область – 147 випадків;

Одеська область – 133 випадки;

Полтавська область – 49 випадків;

Рівненська область – 91 випадок;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 197 випадків;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 171 випадок;

Черкаська область – 54 випадки;

Чернівецька область – 320 випадків;

Чернігівська область – 77 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 304 456 осіб, одужало – 1 146 073, летальних випадків – 25 103; проведено 6 700 971 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я назвало області, які першими отримають вакцину для коронавірусу. Це: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька, а також місто Київ. // LB.ua