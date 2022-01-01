За останній день 2021 року в Україні зафіксовано 5 026 нових випадків COVID-19

За добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 262 дітей та 74 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 554 особи;

летальних випадків – 190;

одужало – 6 073 особи. 52 166 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 672 675 осіб;

одужало – 3 474 931 особа;

летальних випадків – 96 089;

проведено ПЛР-тестувань – 16 809 292.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

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