За порушення ПДР почали судити самокатників

В Україні почали судити самокатників за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє Опендатабот.

З 2023 року кермувальники електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху. Проте поки спеціальних правил для них держава не встановила.

За даними Опендатаботу, з 2018 року кількість справ проти самокатників сягнула 80.

“За останні чотири роки мінімум четверо кермувальників електросамокатів були притягнуті до карної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК України). В усіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до 2 років з “умовним” терміном”, – повідомили в Опендаботі.

Найчастіше самокатників карають за травмування пішоходів. У квітні 2022 року неповнолітній вінничанин на орендованому самокаті збив жінку, яка переходила велосипедну доріжку і тротуар. За тілесні ушкодження середньої тяжкості винуватцю присудили 1 рік умовно, відшкодування лікування потерпілої (близько 108 тис. гривень) та штраф за моральну шкоду (50 тис. гривень).

Проте здебільшого самокатників притягують до адміністративної відповідальності. За порушення ПДР та пошкодження транспортних засобів або іншого майна вони виплачують штраф у розмірі 850 гривень (ст. 124 КУпАП).

Не рідкість, коли ДТП спричиняють саме неповнолітні самокатники. У квітні 2023 року в Києві підлітка врізалась в автомобіль, що стояв на пішохідному переході. Зважаючи на юний вік, вона обмежилась попередженням.

Нагадаємо, навесні 2023 року самокатників прирівняли до водіїв. Їм заборонено їздити пішохідними доріжками та тротуарами. // УП