За сутки в Украине 4753 новых случая COVID-19

По состоянию на среду, 7 октября, в Украине подтверждено 4753 новых случая коронавируса COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала вспышки в нашей стране.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“У нас антирекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки заболели 4 753 человека. Из них 219 детей и 251 медработник. Были госпитализированы 730 человек. У нас растет количество людей, которые находятся в больницах на стационарном лечении. На сегодняшнее утро 18 039 граждан Украины находятся в больницах и лечатся от коронавирусной болезни”, – отметил Степанов.

Наибольшее количество новых случаев за сутки обнаружили: в Харьковской области (685), Киеве (383), Одесской области (316), Днепропетровской области (316), Донецкой области (263), Черкасской области (230), Полтавской области (227), Хмельницкой области (210), Сумской области (209), Львовской области (202), Киевской области (192), Ровенской области (158), Волынской области (157), Житомирской области (151), Черновицкой области (145).

При этом за минувшие сутки также выздоровело рекордное количество пациентов – 2569, что является наибольшим показателем за время эпидемии в Украине.

В общей сложности коронавирус уже преодолели 105 970 человек.

За прошедшие сутки было зафиксировано еще 77 летальных случаев. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 4597 человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 239 337 человек (из них 15 259 детей и 16 864 медика).

За минувшие сутки всего было сделано 59 189 тестирований на коронавирус (из них 32 376 методом ПЦР). // Буквы