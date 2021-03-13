За сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавируса

Умерли 243 человека.

За прошедшие сутки, 13 марта, в Украине коронавирусом заболели 13 276 человек, в том числе 710 детей и 382 медработника. Это самый высокий показатель новых заболевших с 11 декабря, когда было зафиксировано более 13 тысяч положительных тестов на ковид.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

От осложнений вируса умерли 243 человека.

Кроме того, госпитализированы 3 967 человек, выписаны из больниц 3 116 человек, выздоровели 4 897 человек.

За сутки проведено 99 270 тестирований: методом ПЦР — 46 361, методом ИФА — 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 34 251.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1049 случаев;

Винницкая область — 933 случая;

Волынская область — 261 случай;

Днепропетровская область — 693 случая;

Донецкая область — 464 случая;

Житомирская область — 971 случай;

Закарпатская область — 625 случаев;

Запорожская область — 345 случаев;

Ивано-Франковская область — 719 случаев;

Киевская область — 913 случаев;

Кировоградская область — 84 случая;

Луганская область — 91 случай;

Львовская область — 879 случаев;

Николаевская область — 378 случаев;

Одесская область — 767 случаев;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 380 случаев;

Сумская область — 275 случаев;

Тернопольская область — 399 случаев;

Харьковская область — 837 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 605 случаев;

Черкасская область — 313 случаев;

Черновицкая область — 625 случаев;

Черниговская область — 342 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 1 451 744 человека, выздоровели — 1 219 773, летальных случаев — 28 158 и проведено 7 328 468 ПЦР-тестирований.

Кроме того, от ковида 12 марта привиты 9 304 человека, в частности, в Киевской области — 690 прививок.

С начала кампании вакцину получили 47 541 украинец, наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 654), наименьшее — в Черниговской (756).

Напомним, в четверг, 11 марта, в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 230 украинцев умерли. // LB.ua