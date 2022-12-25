За «вбивчий» жарт третьокласника відповідатимуть батьки

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Пожартувати з поліцейськими вирішив учень третього класу однієї зі шкіл Бучача. Восьмирічний хлопець зателефонував на лінію “102” і повідомив, що в Тернополі на Бульварі Тараса Шевченка вбили людину.

Відповідні служби відреагували та виїхали перевірити слова додзвонювача. Проте інформація не підтвердилася.

за жарти третьокласника відповідатимуть батьки

Проведеними оперативними заходами правоохоронці з’ясували, що дзвінок надійшов з Бучача, а власник телефону – третьокласник. Коли до нього прийшли люди у формі, то він сказав, що вирішив просто розіграти поліціянтів.

Такі жарти не залишатимуться без уваги. Батьки школяра відповідатимуть перед законом згідно зі статтею 184 КУпАП – “Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей”. Дана стаття передбачає попередження або накладення штрафу від 850-1700 грн.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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