Задержанный Интерполом украинский блоггер возвращается из Индонезии в Украину — МИД

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Украинец Михаил Орешников, которого Россия пыталась задержать при помощи Интерпола, возвращается в Киев.

Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Экстрадиция украинского блогера в Россию: МИД раскрыл детали | Украинская правда

Михаил Орешников

“Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать”, — написал министр.

Кулеба сообщил, что самолет с Орешниковым уже летит в Киев. “Украинский паспорт = защита Украинского государства”, — резюмировал глава МИД.

Напомним, как стало известно ранее, гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова в Индонезии задержали по запросу России. Позже в МИД рассказали подробности ситуации.

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