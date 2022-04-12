Зеленський повідомив про затримання нардепа Медведчука

Деталі спецоперації поки невідомі.

Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. «Проведено спецоперацією завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом», — йдеться в повідомленні. // LB.ua

 

Like

Метки:

Читайте также: