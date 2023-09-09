Землетрус в Марокко: загинули сотні людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (відео)

Станом на ранок відомо про близько 300 жертв і сотні поранених.

У Марокко (північна Африка) внаслідок потужного землетрусу, що відбувся у пʼятницю, загинули сотні людей. У декількох містах впали будинки. Найближчим до епіцентру великим містом був Марракеш – історична частина якого є обʼєктом всесвітньої спадщини, пише The Guardian.

У цьому місті зафіксовані руйнування, зокрема мечеті та системи оборонних валів – стін, зведених ще в XII столітті. За даними міністерства внутрішніх справ станом на ранок суботи, у провінціях поблизу центру землетрусу загинули щонайменше 296 людей, ще 153 отримали травмування і госпіталізовані.