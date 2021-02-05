Женщина-водитель на авто сбила на переходе трех военнослужащих

В Энергодаре на Запорожье автомобиль с женщиной за рулем сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области.

Авария произошла 4 февраля около 18 часов.

«Как предварительно установили правоохранители, женщина-водитель автомобиля КІА Rio, 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова в городе Энергодар, не придерживалась безопасной скорости движения, в результате чего совершила наезд на трех военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП — с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.