Журналист «Схем» заявил об обнаружении «прослушки» в своем доме

Журналист программы «Схемы» Михаил Ткач заявил, что обнаружил признаки прослушивающего устройства у себя дома.

Об этом журналист сообщил в Facebook.

“Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют “сверлится”. Сегодня понял, что это значит”, – написал Ткач.

Он также отметил, что уже вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.

На место также прибыла часть редакции “Схем”. // Буквы