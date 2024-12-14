Мер Тбілісі екс-футболіст Каха Каладзе злякався протестуючих та відмінив церемонію відкриття ялинки

Мер Тбілісі Каха Каладзе скасував церемонію запалення ялинки в центрі грузинської столиці біля будівлі парламенту. Там зібралися прихильники опозиції, які вимагають нових парламентських виборів. Політик звинуватив опозиціонерів у провокації.

«Як ви знаєте, сьогодні до сьомої години (вечора) ми анонсували запалення ялинки, – цитує Каладзе «Ехо Кавказу». – Це святковий захід, який насамперед належить нашим дітям, втім, радикальна опозиція і тут опустилася настільки, що зайняла місце біля ялинки, призначене для дітей».

У суботу до ялинки прийшла чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

«Усі можуть бути спокійні, нічого не станеться цього вечора. Ми всі будемо разом. Жодних провокацій не буде. Я – мати і бабуся», – сказала вона. Проте церемонію не провели. Захід перенесений на невизначений термін. За словами мера, він відбудеться, коли «радикальна опозиція не перекриє дорогу дітям».

Зурабішвілі раніше закликала провести церемонію запалення ялинки не біля будівлі парламенту, де щовечора відбуваються протести, а біля її резиденції. Каладзе звинуватив її у спробах «зруйнувати свято».

46-річний мер у минулому був професійним футболістом, виступав у тбіліському та київському «Динамо», «Мілані» та збірній Грузії. У 2012 році він вступив до партії «Грузинська мрія», був обраний до парламенту і призначений в уряд. Партія підтримала його на виборах мера.

Зараз «Грузинська мрія» є владною партією в Грузії. Опозиція і президентка, яка приєдналася до опозиціонерів, звинувачують «Грузинську мрію» в узурпації влади.