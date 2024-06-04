На спробі підкупу прокурорів САП та детективів НАБУ викрито столичного адвоката

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США викрили адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань. Про це повідомляє пресслужба САП.

Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.