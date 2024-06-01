Наслідки обстрілу міста Балаклія російськими загарбниками: поранені 13 мирних мешканців, серед яких вісім дітей

Тілесні ушкодження отримали два чоловіки, три жінки, одна з яких вагітна, а також восьмеро дітей віком від 3 до 17 років.

1 червня близько 05:00 збройні сили російської федерації вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-К» по території приватного сектора в місті Балаклія. Снаряд потрапив у домоволодіння. 13 місцевих мешканців отримали травми. Усі постраждалі направлені до медичних закладів, їм надається допомога.

На місце влучання оперативно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області