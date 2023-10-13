ПАРЄ визнала перетворення Росії на диктатуру, а Путіна – на диктатора

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, якою визнала, що рф перетворилася на диктатуру, а російський президент володимир путін – на диктатора.

Про це повідомила у Facebook учасниця української парламентської делегації у ПАРЄ, нардепка Євгенія Кравчук, пише УНН.

“ПАРЄ визнала, що рф перетворилася на фактичну диктатуру, а путін на диктатора. Щойно Парламентська асамблея Ради Європи одностайно проголосувала 43 голосами за відповідну резолюцію!” – написала Кравчук.

Зі слів нардепки, ПАРЄ, серед іншого:

зазначила, що процедура внесення змін до конституції рф, які надали можливість залишатися путіну при владі до 2036 року, суперечила же самій конституції росії;

визнала, що переважна влада президента рф, повна відсутність системи стримувань і противаг перетворили рф на де-факто диктатуру;

закликала визнати президента путіна як нелегітимного після закінчення його нинішнього терміну та припинити всі контакти з ним, окрім гуманітарних, та в межах прагнення до миру;

закликала держави-члени Статуту МКС заарештувати путіна, коли він потрапить під їхню юрисдикцію на підставі ордеру на арешт;

підтвердила підтримку створення спецтрибуналу, який би подолав імунітет «трійки».

“Асамблея вважає, що міжнародний кримінальний трибунал ad hoc має розслідувати всі події на території України з лютого 2014 року, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття рейсу MH17. По даті початку агресіі є рішення Європейського суду з прав людини – березень 2014”, – додала очільниця української делегації у ПАРЄ, нардепка Марія Мезенцева у Telegram.

“Це рішення прийнято одностайно! Щоб ви розуміли, які настрої в ПАРЄ!” – зазначив ще один учасник української делегації у ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Реакція МЗС України

“Я вітаю сьогоднішню резолюцію ПАРЄ, яка визнає росію диктатурою. Понад 20 років неконституційного одноосібного правління призвело до злочинів у країні та за її межами. Я вітаю заклик до держав Ради Європи визнати путіна нелегітимним після закінчення його поточного терміну”, – зазначив голова МЗС України Дмитро Кулеба у соцмережі X.