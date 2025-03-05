Ракетний удар рашистів по Кривому Рогу – загинуло 2 особи, 28 поранено (Станом на 0:50)

5 березня близько 22:00 російська балістична ракета влучила в п’ятиповерховий готель в Кривому Розі, спричинивши пожежу.Зруйновано сходову клітину. Рятувальники працюють на місці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістичного озброєння Росією, а також швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Станом на 23:45 відомо, що внаслідок удару по Кривому Рогу загинули двоє людей, багато поранених.

Станом на 00:50 кількість поранених у Кривому Розі зросла до 28 людей. Серед них — одна дитина. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

ФОТО – ДСНС