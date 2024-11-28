“Шахед” рашистів впав на дитячу поліклініку в Києві

Київ вчергове був атакований російсько-іранськими дронами “Шахедами”. Один з них впав поряд з дитячою поліклінікою в Дніпровському районі міста.

“28 листопада, о 23:15 на лінію “101”надійшло повідомлення про те, що внаслідок влучання ворожого БПлА сталось загоряння зовнішньої обшивки будівлі.

Після прибуття, рятувальники встановили, що внаслідок падіння БПлА на відкриту місцевість біля двоповерхової будівлі дитячої поліклініки, сталось пошкодження зовнішньої обшивки фасаду, вхідної групи будівлі та вікон. На момент прибуття вогнеборців — загоряння не спостерігалось.

Бригадою швидкої госпіталізовано охоронця медзакладу, з попереднім діагнозом — контузія.” – повідомили в ДСНС.

Мер столиці Кличко також повідомив про це: “Займання на фасаді будівлі поліклініки в Дніпровському районі загасили. Також пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева у дворі. Постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували.

Фото: ДСНС