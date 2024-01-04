В Україні змінили склад «пакунку малюка» та підвищили його вартість

Вартість “пакунку малюка” з 1 січня 2024 року зросла 6 816 до 7689 гривень. Це пов’язано з тим, що розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років збільшився до 2 563 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Яка зазначили в міністерстві, кожні чотири роки склад “пакунку малюка” має переглядатися. Це відбувається з урахуванням експертної думки чиновників із залученням батьків немовлят, представників ЮНІСЕФ. За результатами обговорень та фокус-групових досліджень вміст “пакунку малюка” коригується, враховуються побажання батьків.