Єврокомісія дала «зелене світло» переговорам про членство України в ЄС

Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до ЄС. У ньому вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу нашої країни в Європейський союз.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви спікерів та такі джерела: заяви президента України Володимира Зеленського, голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, голови Євроради Шарля Мішеля, прем’єра України Дениса Шмигаля, високого представника ЄС Жозепа Борреля, єврокомісара Олівера Вархеї, “Радіо Свобода”, Bloomberg.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт ЄК про розширення.

Єврокомісія рекомендувала почати переговори

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Це також стосується і Молдови.

За її словами, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі.

“Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин”, – заявила Урсула.

Крім того, вона додала, що Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата в ЄС.

Опублікований звіт ЄК

Також сьогодні на сайті Європейської комісії був опублікований офіційний звіт, де було оцінено прогрес України на шляху до ЄС. Декілька тез:

Україна має певний рівень підготовки у сфері реформи державного управління, але протягом звітного періоду досягнуто незначного прогресу. Цифровізація надання послуг досягла високого рівня.

Що стосується багаторівневого управління, досягнення реформи децентралізації продовжуються, а муніципалітети виступають опорою стійкості України. Загалом, після успішного завершення децентралізації, інші елементи реформи ще мають бути завершені.

Щодо функціонування судової системи Україна має певний рівень підготовки і має продовжувати свої зусилля. Попри загарбницьку війну з боку Росії, Україна досягла значного прогресу у впровадженні реформи органів судової влади 2021 року, спрямованої на доброчесність та професіоналізм.

Щодо боротьби з корупцією було досягнуто певного прогресу. Україна активізувала реформи у цій сфері після отримання статусу кандидата в ЄС.

Також Україна має успіхи у сфері боротьби з організованою злочинністю. Було досягнуто певного прогресу.

Щодо основоположних прав, Україна в цілому дотримується міжнародних документів з прав людини та ратифікувала більшість міжнародних конвенцій щодо захисту основоположних прав.

ЄК рекомендує Європейській Раді розпочати переговори про вступ з Україною та стежитиме за прогресом і дотриманням у всіх сферах, пов’язаних із відкриттям переговорів, і звітуватиме Раді до березня 2024 року.

Шлях України в ЄС

Заявка на членство

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського союзу за спеціальною процедурою. Це відбулося 28 лютого 2022 року.

Після чого в найкоротший термін Україна заповнила дві частини опитувальника від Єврокомісії для оцінки можливості отримати статус кандидата в члени ЄС.

Кандидатство

Вже 8 червня минулого року Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку надання кандидатства Україні, а 17 червня позитивний висновок щодо статусу оприлюднила Єврокомісія і висунула сім вимог.

Згодом Європейська рада 23 червня 2022 року надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери блоку.

Також Європейська комісія оголосила свою першу усну оцінку нашій як країні-кандидату в члени Євросоюзу.

Переговори про вступ

Наступний крок, який пролягає у шляху України в ЄС – це рекомендація щодо початку переговорів про вступ до Європейського союзу, про що сьогодні йшлося в щорічному звіті ЄК.

Варто підкреслити, що цей етап, який стосується відкриття переговорів, далеко не завершений. Адже країни-члени ЄС у грудні цього року ще мають ухвалити офіційне рішення.

Українська влада неодноразово заявляла, що розраховує на початок переговорів до кінця 2023 року. Для цього нашій державі треба виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Які вимоги ЄС

Разом зі статусом кандидата в члени ЄС Україна отримала перелік умов, які необхідно виконати для подальшого просування на шляху євроінтеграції, а саме:

реформа Конституційного Суду, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії;

продовження реформ судової системи;

посилення боротьби з корупцією, призначення нового керівника САП та нового директора НАБУ;

ухвалення закону про боротьбу з відмиванням грошей;

втілення антиолігархічного закону;

запровадження незалежного регулятора ЗМІ, узгодження законодавства про аудіовізуальні медіапослуги з європейським;

завершення реформи законодавства про нацменшини.

Ще у вересні цього року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на урядовому рівні Україна повністю завершила виконання всіх семи рекомендацій ЄС, думка якого далеко не зовсім збіглася з оцінками блоку.

Так, 22 червня єврокомісар Олівер Вархеї повідомив, що Україна виконала дві із семи рекомендацій для початку переговорів про вступ до ЄС. Решту він відніс до таких, що “перебувають на стадії реалізації”.

Водночас вчора ЗМІ повідомили, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири із семи критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС. Зокрема, в частині боротьби з корупцією, політики щодо нацменшин та обмеження впливу олігархів залишилися зауваження.

Водночас Bloomberg з посиланням на джерела писало, що ЄК може рекомендувати розпочати офіційні переговори з Україною лише після того, як вона завершить всі реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання.

Коли Україна може стати членом ЄС

Після кандидатства слідує етап переговорів між країною-претендентом і членами Європейського союзу. Обговорення розділено на десятки розділів, які стосуються основних законів, прав та обов’язків, які об’єднують усіх учасників блоку.

Лише після їх послідовного узгодження та впровадження реформ можливе підписання договору про членство. Документ має бути схвалений Радою ЄС, окремо парламентами кожної країни Європейського союзу та більшістю голосів Європарламенту.

Варто зауважити, що часто процес вступу часто затягується від кількох років до десятиріч.

Своїм амбітним планом щодо вступу в ЄС поділилася нещодавно віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. На її думку, Україна може приєднатися до Європейського союзу протягом двох років. Схожі сподівання мають в уряді та президент Володимир Зеленський.

Обережніші оцінки має глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка заявляла, що немає чітких термінів щодо членства України.

При цьому президент Європейської ради Шарль Мішель припустив, що Західні Балкани, що країни-члени ЄС повинні бути готові до розширення блоку до 2030 року.

Водночас згодом у ЄС заспокоїли, пояснивши, що озвучений Мішелем термін розглядається тільки як орієнтир. Оскільки завдяки Україні цей процес буде йти швидше.