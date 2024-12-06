«Київстар» хоче від абонентів ще на 25% більше

Найбільший мобільний оператор “Київстар” прийняв рішення підняти ціни в середньому на 25%. При цьому пообіцяв клієнтам надавати більше послуг і бонусів.

Про це повідомили у пресслужбі “Київстару”, передає “Інтерфакс-Україна”.

Компанія вносить зміни в тарифні плани для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати.

“У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу”, – зазначили в компанії.

Натомість оператор пропонує: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під’єднувати додаткові безлімітні сервіси.

Як наполягають в “Київстар”, востаннє тарифи піднімались для частини абонентів у квітні-травні 2024 року. Утім, деякі тарифні плани не змінювалися понад рік, а для низки інших змін не було з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На рішення про зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії. // Дзеркало тижня