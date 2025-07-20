Нова прем’єр-міністр Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу

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Також розпочато аудит кримінальних справ проти підприємців.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про підготовку урядового рішення, яке передбачає запровадження мораторію на перевірки бізнесу терміном на один рік. З її слів, йдеться про ініціативу, яка має дати більше свободи внутрішньому підприємництву.«Президент поставив чітке завдання – посилити економічну активність, створити прозорі та справедливі умови для “білого” бізнесу. Ми відповідаємо на це мораторієм на перевірки та обмеженням контролю з боку податкової і митниці», – написала Свириденко у Facebook.

Також, за її словами, розпочато аудит кримінальних справ проти підприємців. Уряд планує закрити необґрунтовані провадження, які заважають бізнесу працювати. Нові справи зможуть відкривати лише високопосадовці: генеральний прокурор або керівники обласного й районного рівня.

Контроль за законністю дій правоохоронців буде посилено. Перевірки проводитимуться лише у сферах із підвищеним ризиком, а чесний бізнес отримає захист від зловживань.

«Також ми готуємо зміни до законодавства, щоб забезпечити справедливий механізм нагляду, захист бізнесу та ефективне використання конфіскованих активів країни-агресора», – додала глава уряду.

Окремо вона анонсувала старт нової програми грантів, яка буде спрямована на розвиток виробництва боєприпасів і вибухових речовин в Україні. За словами Свириденко, це частина державної стратегії підтримки оборонної галузі. Координацію проєкту здійснюють Михайло Федоров і Денис Шмигаль. Деталі буде оприлюднено після відповідного рішення Кабміну.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року перевірки бізнесу вийшли на довоєнний рівень. // Дзеркало тижня

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