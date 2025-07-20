Нова прем’єр-міністр Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу

Також розпочато аудит кримінальних справ проти підприємців.

Також, за її словами, розпочато аудит кримінальних справ проти підприємців. Уряд планує закрити необґрунтовані провадження, які заважають бізнесу працювати. Нові справи зможуть відкривати лише високопосадовці: генеральний прокурор або керівники обласного й районного рівня.

Контроль за законністю дій правоохоронців буде посилено. Перевірки проводитимуться лише у сферах із підвищеним ризиком, а чесний бізнес отримає захист від зловживань.

«Також ми готуємо зміни до законодавства, щоб забезпечити справедливий механізм нагляду, захист бізнесу та ефективне використання конфіскованих активів країни-агресора», – додала глава уряду.

Окремо вона анонсувала старт нової програми грантів, яка буде спрямована на розвиток виробництва боєприпасів і вибухових речовин в Україні. За словами Свириденко, це частина державної стратегії підтримки оборонної галузі. Координацію проєкту здійснюють Михайло Федоров і Денис Шмигаль. Деталі буде оприлюднено після відповідного рішення Кабміну.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року перевірки бізнесу вийшли на довоєнний рівень. // Дзеркало тижня