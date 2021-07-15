₴1,2 млрд. збитків через незаконну передачу земель – підозрюють екскерівника Держгеокадастру Київщини

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру в Київській області за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2019 році посадові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області скасували державну реєстрацію 323 га земель ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця». В подальшому вони внесли їх до земель запасу, розділивши по 2 га. Ділянки всупереч законодавству безпідставно були передані у приватну власність. Таким чином державним інтересам спричинено 1,2 млрд грн матеріальної шкоди.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу. Також перевіряються інші факти незаконної передачі у власність земельних ділянок державного підприємства на території Київської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Викрито незаконну діяльність прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Нагадаємо: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора