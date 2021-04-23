10 років за ґратами проведе грабіжник, який стріляв у жительку Броварів

Завдяки принциповій позиції Броварської окружної прокуратури, судом винесено обвинувальний вирок та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, раніше судимого місцевого мешканця за фактом вчинення розбійного нападу та закінченого замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів (ч.4 ст.187, ч.2 ст.15, п.6 ч.2 ст.115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 лютого 2019 року на одній з автобусних зупинок у Броварах, 37-річний зловмисник напав на місцеву жительку, яка знаходилась в цей час на зупинці та чекала автобус.

Він прицільно вистрілив їй у голову, пограбував та втік з місця скоєння злочину.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі потерпіла вижила.

Погодившись з аргументованими доводами прокуратури, суд призначив злочинцю покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура