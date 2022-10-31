100 000 гривень «відкату» за допомогу в стягненні аліментів: у Києві затримали райвиконавця

У разі несплати коштів фігурант погрожував зупинити виплати.

Викрили корупційну схему оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва та Київською міською прокуратурою. До її організації причетний старший інспектор районного відділу державної виконавчої служби. За 20 відсотків від суми заборгованості фігурант сприяв у стягненні з боржників аліментів. У разі несплати коштів погрожував зупинити виплати.

28 жовтня інспектора затримали під час отримання 100 000 гривень в одному з закладів громадського харчування. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою фігуранту може загрожувати — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України