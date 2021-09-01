₴100 тис. за підписання документів на поставку запчастин до військової техніки – викрито прикордонника (ФОТО)

Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил в рамках кримінального провадження на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито начальника однієї зі служб Луганського прикордонного загону (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець вимагав від підприємця 100 тис гривень за безперешкодне підписання накладних на поставку запчастин до військової техніки. За ці кошти він обіцяв подальше сприяння співпраці підприємця з прикордонним загоном.

Його затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України після одержання грошей. Наразі проводиться обшук за місцем його служби та інші невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічного розслідування в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора