$1000 за прискорення отримання громадянства України – на Одещині затримано керівницю одного із районних секторів ДМС

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та затримано під час одержання 1000 дол США завідувачку одного із районних секторів Головного управління ДМС в Одеській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, завідувачка вимагала у громадянина Таджикистану хабар за узгодження та прискорення оформлення документів на отримання громадянства України. Посадовицю затримали на її робочому місці одразу після отримання неправомірної вигоди.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення особі про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури