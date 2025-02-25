$1000 за службу в тилових підрозділах: на Дніпропетровщині підозру отримали секретар та член ВЛК

Двох жінок затримали в процесуальному порядку на робочому місці після того, як вони отримали 800 і 200 доларів неправомірної вигоди за встановлення фіктивних захворювань. За зловживання впливом фігуранткам загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, членкиня ВЛК — 63-річна лікар-невролог міської лікарні — у змові з 54-річною секретаркою військово-лікарської комісії організували «схему» вимагання грошей із чоловіків призовного віку.

З метою особистого збагачення зловмисниці допомагали «клієнтам» оформлювати документи, в яких зазначали фіктивні захворювання. Надалі це ставало підставою для проходження військової служби виключно в небойових підрозділах, зокрема в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Лікарку-невролога поліцейські затримали одразу після отримання 800 доларів неправомірної вигоди в службовому кабінеті. Раніше за підготовку пакета медичних документів для проходження ВЛК задокументували передачу їй першої частини хабаря — 5 000 гривень.

Цього ж дня на робочому місці затримали і її спільницю. Секретаря ВЛК викрили під час одержання частини від обумовленої суми у розмірі 200 доларів — загалом за свою допомогу жінка повинна була отримати пів тисячі доларів.

Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігуранток, вилучили грошові кошти, службові документи, печатки, засоби зв’язку, компʼютерну техніку та чорнові записи.

Наразі обом учасницям «схеми» повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Національна поліція України