12 років тюрми отримав колаборант, який під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф»

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з росією під час окупації Куп’янська на Харківщині.

Зловмисником є місцевий житель, який у період захоплення громади підтримав рашистів, а згодом вступив до місцевого «відділу мвс рф».

Там його призначили до складу «патрульного» підрозділу, що охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників.

Також зловмисник, разом з озброєними окупантами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.

Після звільнення Куп’янська колаборант намагався сховатися від правосуддя, змінюючи адреси тимчасового проживання.

Однак співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року в результаті стабілізаційних заходів у деокупованому районі.

За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України