12 років ув’язнення з конфіскацією майна: прокурори в суді відстояли вирок колаборантці

Прокурори Рівненської обласної прокуратури відстояли в апеляційному суді рішення, яким жительку Донеччини засуджено за колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 110 КК України).

Доведено, що жінка, в умовах воєнного нападу, добровільно перейшла на бік агресора та продовжує працювати в органах окупаційної влади. Зокрема, у вересні 2022 року вона брала участь в організації та проведенні так званого «референдуму» з питань зміни меж території та державного кордону України, а також приєднання тимчасово окупованих територій «днр» до складу рф. Колаборантка була секретарем дільничної комісії, яка діяла в будинку культури селища Садове Горлівського району Донецької області.

Крім того, обіймаючи посаду керуючої справами незаконно створеної Садовської селищної адміністрації, жінка донині продовжує співпрацю з ворогом та організовує виконання злочинних наказів окупаційної адміністрації держави-агресора.

Рівненський міський суд призначив обвинуваченій покарання – 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана з виборчим процесом та процесом референдуму, строком на 15 років, з конфіскацією усього належного їй на праві приватної власності майна.

Сторона захисту не погодилась із таким рішенням і подала апеляційну скаргу. Проте, Рівненський апеляційний суд, заслухавши доводи прокурора, рішення суду першої інстанції залишив без змін, а скаргу захисника – без задоволення.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури