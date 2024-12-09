12 років за вбивство підлітка отримав житель Дніпра
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра місцевого мешканця визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство підлітка, вчинене з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).
Прокурори у суді довели, що 31 грудня 2023 року на дитячому майданчику чоловік почав безпричинно чіплятися до підлітків. Це завершилося бійкою. В ході конфлікту чоловік дістав ніж і наніс два смертельні удари одному з хлопців. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
На користь батьків померлої дитини із засудженого стягнуто моральну та матеріальну шкоду у розмірі понад 2 млн грн.
Засуджений свою вину не визнав. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.Tweet