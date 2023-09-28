1300 доларів брав волинянин за статус «багатодітного батька» для ухилянтів

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем Луцького району організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловік зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за грошову винагороду до 1300 доларів США реєстрували на військовозобов’язаних громадян у відділах РАЦСу дітей, батьками яких ухилянти не є, надаючи їм статус “багатодітного батька” й усуваючи тим самим перешкоди у виїзді за кордон.

У такий спосіб у країни ЄС виїхало четверо чоловіків, які погодилися бути вписаними у свідоцтва про народження одного, двох чи навіть трьох чужих дітей.

Обвинувачений перебуває під вартою, він уже мав конфлікти із законом, у суді розглядається також провадження про вчинення ним шахрайств.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури