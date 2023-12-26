14 років тюрми отримав «політексперт» із Житомира, який працював на кремлівські «ЗМІ» у Криму

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, що проводив інформаційні диверсії проти України.

Зловмисник діяв як «позаштатний кореспондент» підсанкційного інтернет-видання «Політнавігатор», яке базується у тимчасово окупованому Криму.

Цей інформресурс виконує завдання москви щодо поширення кремлівської пропаганди на території півострова та дискредитації нашої держави на міжнародній арені.

За вказівкою головного редактора російських псевдозмі Сергія Степанова цей «власкор» готував публікації, де виправдовував збройну агресію рф та «відбілював» злочини окупантів.

Так, наприклад, під час боїв за Київ ворожий поплічник робив фейкові дописи про хід бойових дій на користь російських загарбників.

Також у замовних статтях він намагався штучно дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та нав’язати кремлівську «риторику» про війну в Україні.

Влітку 2022 року співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у Вінниці.

За матеріалами української спецслужби суд призначив прихильнику рашизму 14 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, засудженим є 51-річний житомирянин, який до початку повномасштабного вторгнення рф «уклав контракт» з головредом «Політнавігатора».

Тоді він, переховуючись під псевдонімом Ігор Петров, підготував низку публікацій на підтримку терористичних організації «л/днр» і так званого «приєднання» тимчасово захопленої частини сходу України до росії.

Після початку повномасштабного вторгнення рф керівник «Політнавігатора» Степанов через месенджер вийшов на свого «власкора» у Житомирі та визначив йому завдання у війні проти нашої держави.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютер та мобільні телефони, які він використовував для комунікації зі своїм кримським керівником та підготовки фейкових публікацій.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Нагадаємо, що у квітні цього року за аналогічними статтями Кримінального кодексу України заочну підозру отримав головний редактор «Політнавігатора», що переховується у Криму.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України