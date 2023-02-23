14 років за ґратами з конфіскацією всього майна – у Львові засуджено вбивцю жінки

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури та їх принципової позиції під час підтримання публічного обвинувачення 26-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, розбої та зберіганні наркотиків без мети збуту (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 309 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що у жовтні 2021 року в одному із сіл Львівщини засуджений під приводом купівлі алкоголю зайшов до помешкання самотньої пенсіонерки, де із застосуванням фізичної сили напав на неї, завдавши удар кулаком в голову, від якого потерпіла впала на підлогу, втративши свідомість. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, запхав потерпілій у ротову порожнину кухонний рушник, перекривши їй доступ повітря, внаслідок чого остання померла на місці.

Після цього фігурант обшукав помешкання, знайшов і викрав грошові кошти на загальну суму понад 13,5 тис грн, а також алкоголь.

Одразу після скоєного чоловік пішов до цивільної дружини, якій віддав частину грошей та спиртне для святкування дня народження доньки, решту коштів він потратив на продукти для свята.

Окрім цього, під час обшуку за місцем тимчасового проживання засудженого виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Вирок суду набув законної сили.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури