15 років за ґратами проведе агент ФСБ, який готував повітряну атаку на електропідстанції Кропивницького

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини на ще одного агента фсб. Він виконував вороже завдання щодо коригування російських повітряних ударів по Кропивницькому.

За вказівкою російської спецслужби агент мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій в обласному центрі.

За сигналами «маячка» окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника наприкінці січня 2023 року під час встановлення ним «GPS-навідника» на міську електропідстанцію.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого фсб дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.

На підставі зібраних доказів, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Служба безпеки України