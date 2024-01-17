15 років за ґратами проведе російський агент, який шпигував за річпортом Ізмаїла

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав російський агент, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру Одещини.

Найбільше ворога цікавили місця розташування електропідстанцій та українських блокпостів на території Ізмаїла.

Також він стежив за автотранспортом, який прибував до місцевого річпорту, та розвідував специфіку його охорони.

Отримані відомості він направляв агресору у вигляді текстових повідомлень з фото та електронними координатами об’єктів через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації в Одеській області наприкінці січня минулого року.

Як встановило розслідування, засудженим є працівник одного з підприємств Ізмаїльського річного порту. Після початку повномасштабного вторгнення рф чоловіка дистанційно завербував представник російських спецслужб.

Під час обшуків у зловмисника вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України