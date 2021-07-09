17-річний житель Білгород-Дністровського району пограбував односельця

Вдаривши 43-річного чоловіка, підліток забрав ґаджет та втік. Потерпілий звернувся до правоохоронців, які оперативно встановили місце знаходження зловмисника.

«Викрадений телефон поліцейські розшукали неподалік від місця події.

Відомості щодо неї внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, за грабіж передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років», — повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області