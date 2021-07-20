17-річного водія судитимуть за смертельну ДТП у Чорноморську

Ювенальні прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно неповнолітнього водія, обвинуваченого у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло подружжя.

Слідством з’ясовано, що у жовтні 2019 року хлопець, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, в смт Олександрівка міста Чорноморськ, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межи проїзної частини і допустив зіткнення з автомобілем М-412.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 77-річний водій та його дружина від отриманих травм померли.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області (ч. 3 ст. 286 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури