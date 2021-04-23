17-річну жительку Кiровоградщини викрили в iнтернет-шахрайствi

Протиправну дiяльнiсть викрили спiвробiтники кiберполiцiї в Кiровоградськiй областi спiльно зi слiдчими вiддiлення полiцiї № 2 (смт Добровеличкiвка) Новоукраїнського районного вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї в області.

Зловмисницею виявилася 17-рiчна жителька областi, яка у соцiальнiй мережi продавала неiснуючий одяг за умови попередньої оплати. Отримуючи грошi вiд покупцiв, остання не виконувала взятих на себе зобов’язань та блокувала клiєнтiв. Нинi проводиться встановлення повного кола потерпiлих та загальної суми завданих збиткiв.

Правоохоронцi провели обшук за мiсцем проживання дiвчини. У результатi вжитих заходiв виявили та вилучили речовi докази, якi безпосередньо вказують на причетнiсть особи до скоєння шахрайських дiй.

Розслiдування проводять у рамках кримiнального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримiнального кодексу України. Санкцiєю статтi передбачено покарання у виглядi позбавлення волi на термін до восьми рокiв. Слiдство триває.