18 ножових поранень – у Дніпровському районі столиці вбили чоловіка

На місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також кінологи зі службовими собаками. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Подія трапилась сьогодні вранці у Дніпровському районі столиці. Близько 07.00 години на спецлінію 102 зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці Новаторів виявив тіло чоловіка без ознак життя.

Негайно на місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також кінологів зі службовими собаками. По прибуттю за вказаною адресою слідчі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Під час огляду тіла загиблого судово-медичний експерт виявив на ньому близько 18-ти ножових поранень та численні забої. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті 27-річного місцевого мешканця.

Наразі співробітники карного розшуку Дніпровського управління поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити та затримати причетних до скоєння даного кримінального правопорушення. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Відділ комунікації поліції Києва