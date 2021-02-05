18-річний мешканець Мукачівщини  торгував через інтернет краденими автофарами

Поліцейські довели причетність 18-річного мукачівця до 10 крадіжок. З автомобілів містян хлопець демонтував фари, які в подальшому продав через інтернет. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували для судового розгляду

Слідчі Мукачівського районного управління поліції завершили досудове розслідування у справі щодо крадіжок автозапчастин з автомобілів. Злочини були вчинені на території райцентру.

У ході проведення слідчих та оперативних заходів поліцейські встановили особу причетного до крадіжок. До скоєння злочинів причетний 18-річний мешканець села Кендерешів Мукачівського району.

З автомобілів місцевих жителів юнак демонтував протитуманні фари та декоративні решітки. Усі крадіжки були вчинені з автомобілів однієї марки — «Skoda». Поліцейські довели причетність фігуранта до 10 таких крадіжок.

Крадені автозапчастини зловмисник реалізовував через мережу Інтернет.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. У ході слідства поліцейські встановили і особу його спільника — 20-річного мукачівця.

Сьогодні, 4 лютого, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували для судового розгляду. Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області