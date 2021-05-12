₴19,5 млн. збитків – прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства

Київська міська прокуратура спільно із ГУ ДФС у м. Києві проводять обшуки в приміщеннях КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора, в межах розслідування кримінального провадження щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства в 2013 році, придбавши об’єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі, умисно не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно.

Згідно з висновком експертизи, указаними діями територіальній громаді м. Києва завдано шкоду в розмірі майже 19,5 млн гривень.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Вживаються заходи для його вручення.

Крім того, в межах кримінального провадження тривають обшуки в приміщенні Київської міської державної адміністрації, службові особи якої можуть бути причетні до вказаних правопорушень.

За результатами слідчих дій буде надано правова оцінка діям службових осіб КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди із землекористувачем.

Київська міська прокуратура