19-річний волинянин на 8 років сяде за ґрати за розбій

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 19-річним жителем обласного центру Волині розбою в умовах воєнного часу (ч.4 ст. 187 КК України).

Судимий уже молодик увечері 30 червня 2022 року на вулиці Рівненській у Луцьку напав на перехожого, побив його, зламавши кістки черепа, й відібрав барсетку з грошима та мобільним телефоном.

Невдовзі зловмисника затримали та відтоді він перебуває під вартою.

Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури