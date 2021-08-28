20-річна львів’янка, яка обкрадала пенсіонерів, відправиться за ґрати на три роки

Галицький районний суд Львова виніс вирок 20-річній львів’янці, яка обкрадала пенсіонерів.



Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

“Встановлено, що жінка разом із своєю 44–річною знайомою під надуманими приводами, представляючись представниками пенсійного фонду або лікарями, проникали у житло до довірливих пенсіонерів, звідки викрадали гроші та майно останніх. Таким чином, вони заволоділи майном потерпілих на суму понад 40 тис грн”, — йдеться в повідомленні.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання – 3 роки позбавлення волі.

Матеріли кримінального провадження стосовно другої фігурантки виділено в окреме провадження, яке зараз перебуває на розгляді у суді. // Діло