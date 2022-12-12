20 тис. доларів за припинення тиску на бізнес вимагав начальник райвідділу поліції на Чернігівщині

За процесуального керівництва групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та Київської міської прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито та повідомлено про підозру начальника одного з районних відділів поліції Чернігівської області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець, дізнавшись про зміну у керівництві місцевого рибного господарства, вирішив заробити на нових власниках.

Використовуючи свої повноваження, він наказав підлеглим систематично проводити слідчі дії на території господарства та повідомляти власникам про необхідність пошуку компромісів із керівництвом поліції.

Щоб припинити цей тиск, підприємці були вимушені зустрітись із керівником райвідділу поліції. Під час зустрічі правоохоронець повідомив, що за 20 тис доларів США перестане перешкоджати їхньому бізнесу. В іншому випадку він погрожував заблокувати роботу рибгоспу.

У ході подальших перемовин посадовець погодився знизити суму неправомірної вигоди до 15 тис доларів США. Для перерахунку цих коштів він надав підприємцям номери банківських рахунків, зареєстровані на осіб, що виїхали за кордон.

У межах досудового розслідування зафіксовано отримання поліцейським неправомірної вигоди на загальну суму 245 тис грн кількома траншами.

Під час отримання чергової частини неправомірної вигоди – 49 тис грн правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводу ГУ ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура