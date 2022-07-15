2000 доларів пропонував чоловік прикордонником за незаконний виїзд з України

27-річний житель Дніпропетровської області за 2000 доларів США намагався «домовитись» з прикордонниками про сприяння у незаконному виїзді за межі України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Злочин стався 14 липня близько 16.00 години в пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач».

Як розповів керівник Могилів – Подільського районного відділу поліції Василь Ободовський, під час перетину кордону чоловік не зміг надати документи, які б дозволили йому покинути межі України. Для того, щоб прикордонники посприяли йому виїхати, зловмисник запропонував правоохоронцям гроші.

Грошові кошти вилучені.

За цим фактом поліція розпочала розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

За такий злочин правопорушнику загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 4 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області