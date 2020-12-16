21-летняя девушка зарезала сожителя в Одесской области

Мужчина был зарезан своей 21-летней сожительницей в Великомихайловском районе Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Полицейские узнали о смерти 34-летнего мужчины от его родственников.

Следователи обнаружили на теле покойника колотую рану в области сердца. Сожительница мужчины с порога заявила, что во время ужина он ненадолго вышел на улицу, а в дом вернулся уже с ранением, от которого вскоре скончался.

Уже в ходе досудебного расследования женщина призналась, что это она ударила сожителя ножом, когда между ними возникла ссора. Оба были тогда в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы скрыть следы преступления она вымыла пол от крови, а нож спрятала под ковер. За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы. // trassae95.com