28-річний педофіл через комп’ютерну гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав йому свої інтимні фото

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 28-річному місцевому мешканцю у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії (ст.ст. 156, 301-1 КК України).

Батько побачив в телефоні сина зображення порнографічного характеру, які дитині надіслав невідомий через месенджер та звернувся до правоохоронців.

Як з’ясувалось, спілкування між підозрюваним та хлопчиком розпочалось через чат популярної комп’ютерної гри, де зловмисник видавав себе за однолітка. Щоб встановити дружні відносини, він навіть надіслав фото іншої дитини, яке знайшов в інтернеті.

У подальшому, підозрюваний вів цинічні розмови з малолітнім на сексуальні теми, надсилаючи фото порнографічного характеру та просив надсилати йому фото у відповідь.

Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний уродженець Івано-Франківщини, який близько п’яти років мешкає та працює у Києві.

Київська міська прокуратура